أخبار عاجلة

السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
فيديو| طائرات «الرافال» الجديدة تحلق في سماء القاهرة -
وزير التعليم العالي من سلوفينيا: نواجه تحديًا يتمثل في زيادة عدد الطلاب -
فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال» -
رئيس «موازنة البرلمان»: نسير على الطريق الصحيح.. ونسعى لتقليل السلبيات -
رئيس «موازنة البرلمان»: حجم الدين مخيف.. وصندوق النقد لم يضع برنامج الإصلاح -
«المحامين»: هذه حقيقة رفض علاج العضوة المصابة بالسرطان -
فيديو| مراسم استقبال رسمية للسيسي في «البنتاجون» -
حسين عيسى: 340 مليار جنيه للدعم في الموازنة الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور.. محافظ السويس يكرم الأمهات المثاليات علي مستوي المحافظة والأحياء

Google+ Print
بالصور.. محافظ السويس يكرم الأمهات المثاليات علي مستوي المحافظة والأحياء بالصور.. محافظ السويس يكرم الأمهات المثاليات علي مستوي المحافظة والأحياء

محافظ السويس يكرم الأمهات المثاليات

كرم اللواء العربي السروي، محافظ السويس يرافقه الدكتور كمال البربري، وكيل وزارة الأوقاف، ظهر اليوم الخميس، بقصر ثقافة المحافظة الأمهات المثاليات على مستوى السويس وهن كوثر محمد أحمد، الأم المثالية الأولي وعلية عبد الله علي سوداني الأم الاعتبارية وعائشة عبد العاطي مرسي الأم المثالية الثانية وفوزية فكري أسكندرالأم المثالية الثالثة .

وكرم المحافظ أيضا محمد سيد محمد كشك الأب المثالي علي مستوي السويس , كما تم تكريم 60 أم من الديوان العام والأحياء بمنحهم شهادات تقدير وهدايا تكريما لعطائهن في العمل طوال السنوات الطويلة بكل إخلاص وتفاني في العمل , ياتي هذا التكريم بمناسبة يوم المرأة المصرية ,احتفالت بعيد الام.

وأشار المحافظ الي أن هذا الحفل يأتي تقديرا وتكريما لدور الأم السويسية فى المجتمع وتقديمها تضحيات كثيرة، مؤكداً أن هذا التكريم جزء بسيط لرد الجميل لجهودهن فى المجتمع.

تم تقديم عدد من الفقرات الفنية والأغنيات الوطنية وأغنية الست دي أمي وست الحبايب للفنانة وفاء الغمري وجماعة المستقبل بمدرسة الثانوية بنات بالسويس .

حضر الأحتفال المهندس محمد مرسي، السكرتير العام ورؤساء الأحياء ومديري الشئون الاجتماعية والأعلام والأوقاف والثقافة ومحو الأمية ومديريات الخدمات والمجلس القومي للمرأة وعدد كبير من القيادات النسائية بالسويس وأسر الأمهات المثاليات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»

موجز أخبار مصراوي-5/4/2017

موجز أخبار مصراوي-5/4/2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين