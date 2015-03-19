بالصور.. محافظ السويس يكرم الأمهات المثاليات علي مستوي المحافظة والأحياء

كرم اللواء العربي السروي، محافظ السويس يرافقه الدكتور كمال البربري، وكيل وزارة الأوقاف، ظهر اليوم الخميس، بقصر ثقافة المحافظة الأمهات المثاليات على مستوى السويس وهن كوثر محمد أحمد، الأم المثالية الأولي وعلية عبد الله علي سوداني الأم الاعتبارية وعائشة عبد العاطي مرسي الأم المثالية الثانية وفوزية فكري أسكندرالأم المثالية الثالثة .

وكرم المحافظ أيضا محمد سيد محمد كشك الأب المثالي علي مستوي السويس , كما تم تكريم 60 أم من الديوان العام والأحياء بمنحهم شهادات تقدير وهدايا تكريما لعطائهن في العمل طوال السنوات الطويلة بكل إخلاص وتفاني في العمل , ياتي هذا التكريم بمناسبة يوم المرأة المصرية ,احتفالت مصر بعيد الام.

وأشار المحافظ الي أن هذا الحفل يأتي تقديرا وتكريما لدور الأم السويسية فى المجتمع وتقديمها تضحيات كثيرة، مؤكداً أن هذا التكريم جزء بسيط لرد الجميل لجهودهن فى المجتمع.

تم تقديم عدد من الفقرات الفنية والأغنيات الوطنية وأغنية الست دي أمي وست الحبايب للفنانة وفاء الغمري وجماعة المستقبل بمدرسة الثانوية بنات بالسويس .

حضر الأحتفال المهندس محمد مرسي، السكرتير العام ورؤساء الأحياء ومديري الشئون الاجتماعية والأعلام والأوقاف والثقافة ومحو الأمية ومديريات الخدمات والمجلس القومي للمرأة وعدد كبير من القيادات النسائية بالسويس وأسر الأمهات المثاليات.