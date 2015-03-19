عمال «السويس للأسمنت» ينهون الاضراب ويعاودون العمل بوادي حجول والقطامية

فض مئات العمال بفرعي شركة السويس للأسمنت بمنطقتي وادي حجول والقطامية اضرابهم وعادوا للعمل، صباح اليوم الخميس، بعد نجاح المفاوضات التي قادها ممثلين من الجيش الثالث الميداني .

وقال سمير عبد العزيز، عضو نقابة العاملين بشركة السويس للأسمنت إن 1300 عامل بمصنعي الشركة عادوا للعمل عقب فض إضرابهم، صباح اليوم الخميس، بعد نجاح المفاوضات التي قام بها الجيش الثالث الميداني ووعد الشركة بتنفيذ مطالب العاملين.

وأضاف عبد العزيز – فى تصريحات صحفية – أنه تم الاتفاق علي تحديد موعد يوم الأحد المقبل الساعة الواحدة ظهرا عقد اجتماع تحت رعاية الجيش الثالث الميداني بحضور الاتحاد العام لنقابات عمال مصر واللجنة النقابية للعاملين بالشركة والقوي العاملة والعضو المنتدب بالشركة لكتابة الاتفاقية المتضمنه البند التاسع الخاص بالارباح .