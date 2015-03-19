أخبار عاجلة

السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
فيديو| طائرات «الرافال» الجديدة تحلق في سماء القاهرة -
وزير التعليم العالي من سلوفينيا: نواجه تحديًا يتمثل في زيادة عدد الطلاب -
فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال» -
رئيس «موازنة البرلمان»: نسير على الطريق الصحيح.. ونسعى لتقليل السلبيات -
رئيس «موازنة البرلمان»: حجم الدين مخيف.. وصندوق النقد لم يضع برنامج الإصلاح -
«المحامين»: هذه حقيقة رفض علاج العضوة المصابة بالسرطان -
فيديو| مراسم استقبال رسمية للسيسي في «البنتاجون» -
حسين عيسى: 340 مليار جنيه للدعم في الموازنة الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

عمال «السويس للأسمنت» ينهون الاضراب ويعاودون العمل بوادي حجول والقطامية

Google+ Print
عمال «السويس للأسمنت» ينهون الاضراب ويعاودون العمل بوادي حجول والقطامية عمال «السويس للأسمنت» ينهون الاضراب ويعاودون العمل بوادي حجول والقطامية

صورة أرشيفية

فض مئات العمال بفرعي شركة السويس للأسمنت بمنطقتي وادي حجول والقطامية اضرابهم وعادوا للعمل، صباح اليوم الخميس، بعد نجاح المفاوضات التي قادها ممثلين من الجيش الثالث الميداني .

وقال سمير عبد العزيز، عضو نقابة العاملين بشركة السويس للأسمنت إن 1300 عامل بمصنعي الشركة عادوا للعمل عقب فض إضرابهم، صباح اليوم الخميس، بعد نجاح المفاوضات التي قام بها الجيش الثالث الميداني ووعد الشركة بتنفيذ مطالب العاملين.

وأضاف عبد العزيز – فى تصريحات صحفية – أنه تم الاتفاق علي تحديد موعد يوم الأحد المقبل الساعة الواحدة ظهرا عقد اجتماع تحت رعاية الجيش الثالث الميداني بحضور الاتحاد العام لنقابات عمال واللجنة النقابية للعاملين بالشركة والقوي العاملة والعضو المنتدب بالشركة لكتابة الاتفاقية المتضمنه البند التاسع الخاص بالارباح .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»

موجز أخبار مصراوي-5/4/2017

موجز أخبار مصراوي-5/4/2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين