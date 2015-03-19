محافظ السويس يتابع تعبئة وتوزيع أُسطوانات شركة بتروجاس بعجرود

تفقد اللواء العربي السروي محافظ السويس ظهر اليوم خطوط إنتاج مصنع بتروجاز بمنطقة عجرود لتعبئة أسطوانات البوتاجاز لمتابعة أعمال تعبئة وتوزيع أسطوانات البوتاجاز داخل المصنع والتأكيد على توفير الحصص والكميات المحددة من الأسطوانات وإرسالها فى المواعيد المحددة لمحافظات السويس والإسماعيلية والشرقية وشمال سيناء وجنوب سيناء بطاقة قدرها 16 ألف أسطوانة للمنازل و1500 أسطوانة للتجاري يوميًا.

وأكد المحافظ على مدير الشركة باتباع أفضل أساليب السلامة والصحة المهنية بالمصنع والـتأكيد على وجود وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق.

وتفقد المحافظ خطوط الإنتاج من بداية تفريغ المادة الخام و حتى الانتهاء بتحميل أسطوانات البوتاجاز لسيارات النقل لتوزيعها الى منافذ التوزيع بمحافظة السويس والمحافظات الآخري.

وأكد المحافظ على مدير التموين بتواجد مفتشي التموين يومياً لمتابعة توزيع الحصص للمحافظات ومراقبة تعبئة ووزن الاسطوانة , بالاضافة الي المتابعة اليومية لمستودعات ومخازن أنابيب البوتاجاز داخل محافظة السويس .

رافق المحافظ في الجولة مجدى عبد العال مدير عام التموين والمهندس سعيد عبد الله مدير عام مناطقة القناة وسيناء والبحر الاحمر لشركة بتروجاز والمهندس محمود عايش مدير عام مساعد مصنع عجرود.