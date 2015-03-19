محافظ دمياط يبحث مع الصيادين مشاكل القطاع وتنمية الثروة السمكية

بحث الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، مشاكل قطاع الصيد والثروة السمكية مع ممثلى الصيادين بالمحافظة من أصحاب مراكب الصيد والمزارع السمكية .

وخلال لقائه وفد الصيادين اليوم الخميس، بحث المحافظ مشكلة تأجير المزارع السمكية والتى أقيمت فى الجسر الأيسر من ترعة السلام من العنانية وحتى الرحامنة، حيث طالبوا بتقنين أوضاع هذه المزارات.

وأكد المحافظ أنه سيبحث هذه المشكلة مع مسئول الثروة السمكية بدمياط لإيجاد مخرج لها دون الإضرار بمصالح الصيادين، وبما لا يضر بمصلحة الدولة والقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وعرض رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين بعزبة البرج مشاكل الصيادين من أصحاب مراكب الصيد، والذى طالب بتخفيض سن المعاش إلى 60 عاماً بدلاً من 65 مراعاة لظروف العمل فى هذه المهنة الشاقة ورفع المعاشات، وكذلك ضرورة التأمين الصحى على الصيادين، كما تم خلال هذا اللقاء بحث مشكلة تراخيص مراكب الصيد، نظراً لأن هيئة السلامة البحرية تتطلب معدات خاصة للسلامة لاستخراج التراخيص، موضحاً أن 2387 مركبا ستتوقف عن العمل اعتباراً من 12 أبريل المقبل بعد انتهاء فترة السماح.