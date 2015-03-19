محافظ المنيا يفتتح المدرسة الرسمية للغات بتكلفة 10 ملايين جنيه

افتتح اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، مدرسة المنيا الرسمية للغات بمدينة المنيا الجديدة، ضمن الافتتاحات الخاصة بمدينة المنيا الجديدة فى العيد الوطنى للمحافظة، بحضور رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم، وبدرية صبحى مدير إدارة المدارس الرسمية للغات، وعدد كبير من القيادات التعليمية بالمحافظة.

وأشاد المحافظ بمستوى المدرسة والتجهيزات الملحقة بها، وكذلك انضباط الهيئة الإدارية والتدريسية ومستوى الطلاب ،حيث تفقد المحافظ عدد من الفصول بالمراحل التعليمية المختلفة .

و أشار المهندس محمود حسن مدير عام هيئة الأبنية التعليمية لشمال الصعيد، أن المدرسة تقع على مساحة 8872 مترا، وتضم 42 فصلا من مرحلة رياض الأطفال وحثى الثانوى، وتتسع لحوالى 1500 طالبا، بتكلفة تقدر ب10 مليون جنيه ونفذها جهاز مدينة المنيا الجديدة.

وأوضح رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن هناك 21 مدرسة جاهزة لبدء العمل، وسيتم افتتاحها خلال العيد الوطنى للمحافظة، منها مدرستين فى مركز المنيا ومدرسة فى ابوقرقاص وملوى وبنى مزار ومغاغة و4 مدارس فى مطاي، وكذلك 3 مدارس فى مركز سمالوط، ومدرستين فى مركز العدوة و4 مدارس بمدينة المنيا الجديدة.