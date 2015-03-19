أورام أسوان تجرى أول عمليات جراحية للسيدات ضمن حملة الكشف المبكر

أجريت اليوم، الخميس، أول ثلاث عمليات جراحية لاستئصال أورام سرطانية من الثدى، ضمن حملة الكشف المبكر لسرطان الثدى بمحافظة أسوان، والتى تتم بالتعاون بين البرنامج القومى لصحة المرأة ومعهد أورام أسوان.

وأكدت الدكتورة نجلاء عبد الرازق، مدير البرنامج القومى لصحة المرأة، أن الحملة قد بدأت فی محافظة أسوان شهر يناير الماضى، ضمن خطة وزارة الصحة للاكتشاف المبكر لسرطان الثدى للسيدات فوق سن الأربعين، من خلال وحدات الماموجرام الديجيتال المتنقلة.

وأوضحت مدير البرنامج القومى لصحة المرأة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوحدة قامت بالكشف علی 1200 حالة، وتم اكتشاف 15حالة بها أورام سرطانية.

وأضافت، أن الدكتور أسامة الملط أستاذ جراحة الأورام فی جامعة القاهرة، قد أجرى اليوم، أول ثلاث عمليات جراحة تحفظية لحالات الأورام السرطانية التى كشفت عنها الحملة، لافتة إلى أن العمليات الجراحية وجميع الأشعة والفحوص الخاصة بالحملة تجری بالمجان.

وأشادت الدكتورة نجلاء بالدور الكبير لمعهد أورام أسوان، تحت إشراف الدكتور حازم الفيل مدير المعهد، فی نجاح الحملة، حيث نظم المعهد حملات توعية مكثفة فی عدد من القری ومراكز محافظة أسوان، كما قام المركز بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، بنقل السيدات من القرى والمناطق النائية إلی المعهد، مشيرة إلى الدعم الكبير الذى تلقاه الحملة أيضًا من اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، والذى يحرص علی توفير كل السبل لنجاح الحملة.