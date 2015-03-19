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منفذ السلوم يستقبل 141 مصريًا عائدين من ليبيا خلال 24 ساعة

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منفذ السلوم يستقبل 141 مصريًا عائدين من ليبيا خلال 24 ساعة منفذ السلوم يستقبل 141 مصريًا عائدين من ليبيا خلال 24 ساعة
استقبل منفذ السلوم، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 141 مصريا عائدين من ليبيا، منهم 80 غادروا البلاد بطريقة شرعية، و61 بطريقة غير شرعية، ليصل إجمالى العائدين، طبقًا لبيانات الوصول والسفر الرسمية، إلى 32 ألفًا و87 مصريا منذ 16 فبراير الماضى حتى صباح اليوم- الخميس.

وقال اللواء العنانى حمودة، مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية، إن متابعة الحالة الأمنية بمنفذ السلوم البرى على مدار الوقت، رصدت تراجع أعداد وصول المصريين العائدين من ليبيا بشكل كبير، وعادت لمعدلاتها الطبيعية قبل الأزمة، حيث وصل 160 مصريا، بينهم 40 غادروا البلاد بطرق غير شرعية، ولا يحملون أوراقًا تثبت مغادرتهم البلاد، وتم إنهاء إجراءات دخولهم البلاد، بعد فحصهم جنائيا وسياسيا.


>- منفذ السلوم يستقبل 160 مصريا من ليبيا خلال 24 ساعة

- عودة 240 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

- عودة 198 مصريا من ليبيا خلال 24 ساعة عبر منفذ السلوم

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