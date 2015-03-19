بالصور .. إغلاق مخبز آيل للسقوط شرق الإسكندرية

قام حى شرق بالإسكندرية بتنفيذ قرار الغلق الصادر للمخبز الكائن 182 شارع القومية العربية – باكوس، كونه آيلاً للسقوط، ويعمل بدون ترخيص وبه تشققات كبرى بما يمثل خطورة داهمة على العاملين به والمترددين عليه.



>

تنفيذ قرار غلق المخبز

من جهه أخرى قام حى وسط برفع كافة المخلفات من أمام مدرسة حفنى ناصف بشارع بنى سويف بمنطقة الابراهيمية وكنيسة ابى سيفين بشارع الحلمية منطقة امبروزوا .



>

المخبز آيل للسقوط

كما قام مركز ومدينة برج العرب من خلال ادارة الرصد البيئى -بالمرور لمتابعة اعمال شركة النظافة (نهضة مصر ) برفع مخلفات النظافة يوميا على مستوى المركز للحفاظ على مستوى النظافة.



>

التشققات شديدة بالمخبز تمثل خطورة

من جهه أخرى شن حى ثان المنتزة بقيادة اللواء عادل سلامة رئيس الحي، حمله لضبط النباشين، تم خلالها التحفظ على عربه خشبية وعدد من الجون يأتى ذلك فى إطار حرص المحافظة على القضاء على ظاهرة النباشين للحفاظ على المظهر الحضارى للشارع السكندري.



>

اغلاق المخبز الذى يعمل بدون تراخيص