محافظ بورسعيد يطالب شركات البترول بتعيين أبناء المحافظة

طالب محافظ بورسعيد اللواء مجدى نصر الدين، رؤساء مجالس إدارات شركات البترول غرب بورسعيد، أن تكون أولويات التعيين لأبناء المحافظة، مؤكدًا ضرورة تفعيل دورهم بالمشاركة الاجتماعية فى التنمية والمساهمة الحقيقية والفعالة بالعمل على تطوير المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم، الخميس، مع رؤساء مجالس إدارة شركات البترول بغرب بورسعيد، وذلك لتفعيل دور تلك الشركات فى المشاركة المجتمعية وتنفيذ بعض المشروعات فى مجال البنية التحتية.

من جانبهم، أبدى ممثلو شركات البترول الموافقة على المطالب التى تقدمت بها المحافظة إيمانًا منهم بأهمية المشاركة الفعالة مع المجتمع المدنى فى حل مشكلاتهم وإحداث التنمية وتضافر الجهود كافة لتحقيق النمو والرخاء.

فى سياق متصل، أعلن جهاز تشغيل شباب الخريجين بالتعاون مع المؤسسات والشركات العاملة بمحافظة بورسعيد (قطاع خاص) عن توافر 1194 فرصة عمل بمصانع المنطقة الحرة للاستثمار.

>