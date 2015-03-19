أخبار عاجلة

السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
فيديو| طائرات «الرافال» الجديدة تحلق في سماء القاهرة -
وزير التعليم العالي من سلوفينيا: نواجه تحديًا يتمثل في زيادة عدد الطلاب -
فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال» -
رئيس «موازنة البرلمان»: نسير على الطريق الصحيح.. ونسعى لتقليل السلبيات -
رئيس «موازنة البرلمان»: حجم الدين مخيف.. وصندوق النقد لم يضع برنامج الإصلاح -
«المحامين»: هذه حقيقة رفض علاج العضوة المصابة بالسرطان -
فيديو| مراسم استقبال رسمية للسيسي في «البنتاجون» -
حسين عيسى: 340 مليار جنيه للدعم في الموازنة الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ بورسعيد يطالب شركات البترول بتعيين أبناء المحافظة

Google+ Print
محافظ بورسعيد يطالب شركات البترول بتعيين أبناء المحافظة محافظ بورسعيد يطالب شركات البترول بتعيين أبناء المحافظة
طالب محافظ بورسعيد اللواء مجدى نصر الدين، رؤساء مجالس إدارات شركات البترول غرب بورسعيد، أن تكون أولويات التعيين لأبناء المحافظة، مؤكدًا ضرورة تفعيل دورهم بالمشاركة الاجتماعية فى التنمية والمساهمة الحقيقية والفعالة بالعمل على تطوير المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم، الخميس، مع رؤساء مجالس إدارة شركات البترول بغرب بورسعيد، وذلك لتفعيل دور تلك الشركات فى المشاركة المجتمعية وتنفيذ بعض المشروعات فى مجال البنية التحتية.

من جانبهم، أبدى ممثلو شركات البترول الموافقة على المطالب التى تقدمت بها المحافظة إيمانًا منهم بأهمية المشاركة الفعالة مع المجتمع المدنى فى حل مشكلاتهم وإحداث التنمية وتضافر الجهود كافة لتحقيق النمو والرخاء.

فى سياق متصل، أعلن جهاز تشغيل شباب الخريجين بالتعاون مع المؤسسات والشركات العاملة بمحافظة بورسعيد (قطاع خاص) عن توافر 1194 فرصة عمل بمصانع المنطقة الحرة للاستثمار.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365