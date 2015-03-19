التنمية الصناعية: تقييم الدراسات الفنية للشركات المتقدمة على طرح الأراضى

صرح اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية بأن الهيئة تقوم حاليا بتقييم الدراسات الفنية إلتى تقدمت بها الشركات على الطرح الجديد للأراضى، مشيرا إلى أن الأليات التى قامت بها الهيئة حاليا جعلت المستثمرين الجادين فقط يتقدموا لشراء الأراضى.

وأوضح اللواء جابر- فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، أنه تم طرح 1100 كراسة شروط على الأراضى فى الفترة من يناير إلى 12 مارس الجارى، وتقدم عليها 226 مستثمرا فقط، كما تم طرح 42 كراسة فى كفر الدوار وتقدم إليها 16 مستثمرا فقط ما جعل التخصيص يأخذ شكل الأمر المباشر.

وقال اللواء جابر "إنه نظرا لقلة عدد المتقدمين على شراء الأراضى، فإن التخصيص أخذ شكل الأمر المباشر، لافتا إلى أنه لايزال هناك العديد من الأراضى لم يتقدم أحد لشرائها".

ونوه بأنه من ضمن الآليات الجديدة للطرح أن يقوم المستثمر بدفع 50 ألف جنيه عند شراء الكراسة، مبينا أن الألية الجديدة نجحت فى جعل المستثمرين الجادين فقط والراغبين فى الشراء هم من يتقدم، مضيفا أن الآلية الجديدة تضمن قيام المستثمر بشراء الأراضى وإقامة المشروعات عليها فور حصوله عليها، وذلك على العكس مما كان يحدث سابقا من تأخر المستثمرين فى إقامة المشروعات.

>كما أوضح أن الطرح الجديد والضوابط له تتم على سبيل التجربة، وفى حال نجاحها يتم تعميمهما أو يتم تعديل الضوابط لتصبح أكثر حزما.