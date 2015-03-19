"المصرى الإثيوبى": ٥٠٠ مليون دولار حجم التبادل التجارى المستهدف خلال ٣ سنوات

قال أيمن عيسى رئيس مجلس الاعمال المصرى الإثيوبى، إن منتدى الأعمال اليوم هو الخامس الذى يتم تنظيمه مع وزارة الصناعة، وذلك لدفع التعاون فى المجالات الاقتصادية ، لافتا إلى أن مجلس الاعمال ساهم فى رفع التبادل التجارى المتعدد فى مجالات مختلفة، وتحفيز الاستثمارات المصرية فى السوق الاثيوبى، من خلال مشروعات جادة ناقلة للتكنولوجيا.

وأضاف عيسى خلال منتدى الاعمال المصرى الاثيوبى الذى عقد مساء اليوم، أن هناك العديد من التحديات التى تواجه زيادة حجم التجارة، ولكن نأمل أن نزيل كافة العوائق بين البلدين، لافتا إلى أن المستهدف فى الفترة المقبلة زيادة حجم التبادل التجارى ليصل إلى ٥٠٠ مليون دولار بين مصر وأثيوبيا.

جاء ذلك بحضور منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزير الصناعة الاثيوبى أحمد ابيتو، وبحضور ٤٠ شركة من أثيوبيا والتى شارك عددا منهم فى معرض القاهرة الدولى المنعقد حاليا ، كما شاركوا فى بحث التبادل التجارى مع الشركات المصرية.