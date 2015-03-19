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إصابة 5 عمال بشركة فيردى للسيراميك بالسويس عقب سقوطهم من أحد المباني

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إصابة 5 عمال بشركة فيردى للسيراميك بالسويس عقب سقوطهم من أحد المباني إصابة 5 عمال بشركة فيردى للسيراميك بالسويس عقب سقوطهم من أحد المباني

مستشفى السويس العام

أصيب 5 عمال بشركة فيردى للسيراميك بمنطقة العين السخنة بالسويس، ظهر اليوم، نتيجة لسقوطهم من أحد المباني أثناء عملية تركيب لأجهزة حديدية ، وتم نقلهم لمستشفى السويس العام لتلقى العلاج.

وانتقل إلى مقر الشركة الرائد أحمد عبد الفتاح ، رئيس مباحث قسم شرطة عتاقة ، لمعرفة الوضع، وتبين إصابة رئيس قسم، ويدعى شريف عبد الله ومهندس تركبيات، يدعى البير جرجس و 3 فنين نظرا لسقوطهم .

وأكد مصدر طبى – فى تصريحات خاصة  لوكالة “أونا” – أن إصابات العمال عبارة عن كسور فى قاع الجمجمة ونزيف فى المخ.

وقال مصدر بشركة فيردى إن ماحدث هو نتيجة الإهمال بالشركة وعدم تواجد وسائل الحماية والأمان وهو ماأدى إلى سقوطهم.

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أونا