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إخلاء سبيل ماجد الكدوانى فى اتهامه بالتعدى على عامل محطة وقود بمصر الجديدة

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إخلاء سبيل ماجد الكدوانى فى اتهامه بالتعدى على عامل محطة وقود بمصر الجديدة إخلاء سبيل ماجد الكدوانى فى اتهامه بالتعدى على عامل محطة وقود بمصر الجديدة
أخلى مينا ناصر وكيل أول نيابة الجديدة - بإشراف أحمد حنفى رئيس النيابة - سبيل الفنان ماجد الكدوانى، بالضمان الشخصى فى واقعة تعديه على عامل بمحطة وقود بالضرب والسب.

وقال الكدوانى للنيابة إنه لم يضرب أو يسب العامل، لكنه دفعه فقط، فيما كشفت التحقيقات أن الفنان دخل بسيارته محطة وقود فى شارع صلاح سالم، وكانت برفقته سيدة توجهت إلى الحمام، ولم تضغط على العلامة التى توحى بوجود أحد داخله، فدخل عامل النظافة الحمام بالخطأ شاهدها وخرج مسرعا فتعدى الكدوانى عليه بالضرب والسب وأحدث بوجهه إصابات.

كان قسم شرطة مصر الجديدة، تلقى بلاغا من العامل اتهم فيه ماجد الكدوانى بضربه وسبه أثناء تأدية عمله، وتبين أن كاميرات المحطة سجلت الواقعة بالكامل، وأثبتت صحة أقوال العامل، فتحرر للفنان المحضر اللازم وأحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق.


>- النيابة تستدعى ماجد الكدوانى للتحقيق فى اتهامه بضرب عامل بمصر الجديدة

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مصر 365

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