"العلوم الفلكية": مصر تشهد كسوفا جزئيا للشمس غدا يبدأ 11.10 صباحا

قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للعلوم الفلكية، التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، إن الأرض ستشهد كسوفًا كليًا غدًا يظهر فى مصر بشكل جزئى يتفق موعده مع ذروة الاعتدال الربيعى، الذى يحدث فيه تساوى الليل والنهار تمامًا.

وأضاف الدكتور أشرف تادرس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ذلك اليوم أيضًا يتفق مع ظاهرة القمر السوبر، حيث يكون القمر محاقًا وفى نفس الوقت أقرب إلى الأرض "نقطة الحضيض فى مداره"، فيظهر تأثيره فى عملية المد والجذر، حيث يزيد ارتفاع المياه عن معدله الطبيعى، وهى آخر ظاهرة للسوبر قمر فى حالة المحاق لهذا العام، أما شهور أغسطس وأكتوبر وسبتمبر فيظهر السوبر قمر فى حالة البدر، ويراه العالم كله بدرًا أكبر من حجمه الطبيعى.

وأشار الدكتور أشرف تادرس، إلى أن مصر وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وشمال آسيا تشهد درجات متفاوتة من كسوف الشمس، حيث يظهر فى تلك البلاد كسوف جزئى يبدأ فى مصر غدًا فى الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق صباحًا بتوقيت القاهرة، وتصل أقصى درجة له الساعة الحادية عشرة وثمانية وأربعين دقيقة صباحًا، وينتهى الكسوف فى الثانية عشرة والنصف تقريبًا ظهرًا.

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