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مصدر بالكهرباء: تخصيص 4 كيلو مترات بكوم أمبو لإنشاء محطات للطاقة الشمسية

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مصدر بالكهرباء: تخصيص 4 كيلو مترات بكوم أمبو لإنشاء محطات للطاقة الشمسية مصدر بالكهرباء: تخصيص 4 كيلو مترات بكوم أمبو لإنشاء محطات للطاقة الشمسية
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، عن أن الوزارة وقعت 4 اتفاقيات لتخصيص أرض بمساحة تبلغ 4 كيلو مترات بمنطقة كوم أمبو "بيبان"، لإنشاء مشروعات من الطاقة الشمسية مع شركات سكاتك، وفيلادلفيا، وفاس، وكابيتال، خلال فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى " المستقبل"، الذى عقد بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن كل شركة ستنفذ محطة شمسية بقدرة 50 ميجاوات للمحطة، بتكلفة استثمارية حوالى 100 مليون دولار للمحطة، ضمن الشركات التى سبق الإعلان عن تأهيلها لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بنظام FIT، موضحًا أن تكلفة الـ4 محطات تبلغ 400 مليون دولار، بقدرات إجمالية 200 ميجا وات.

وأشار المصدر إلى أن كل شركة ستحصل على مساحة كيلو متر مكعب بواقع مليون كيلو متر، مشيرًا إلى أن هذه الأراضى ستكون بين أيدى المستثمرين عقب موافقة مجلس الوزراء على قواعد وإجراءات إتاحة الأراضى للمستثمرين والتى من المقرر أن تصدر نهاية الأسبوع المقبل.

وقال المصدر، إن أولى ثمار هذه المشروعات ستكون نهاية العام الجارى، أو بداية عام 2016 على الأكثر، مضيفًا أن إنشاء المحطة الشمسية يستغرق ما بين 6 أشهر إلى عام.


>- مصدر بالكهرباء:إقرار شروط إتاحة الأرض لمستثمرى الطاقة المتجددة خلال أيام

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