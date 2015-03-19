أخبار عاجلة

السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
فيديو| طائرات «الرافال» الجديدة تحلق في سماء القاهرة -
وزير التعليم العالي من سلوفينيا: نواجه تحديًا يتمثل في زيادة عدد الطلاب -
فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال» -
رئيس «موازنة البرلمان»: نسير على الطريق الصحيح.. ونسعى لتقليل السلبيات -
رئيس «موازنة البرلمان»: حجم الدين مخيف.. وصندوق النقد لم يضع برنامج الإصلاح -
«المحامين»: هذه حقيقة رفض علاج العضوة المصابة بالسرطان -
فيديو| مراسم استقبال رسمية للسيسي في «البنتاجون» -
حسين عيسى: 340 مليار جنيه للدعم في الموازنة الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيسى يزور السودان وأثيوبيا الاثنين المقبل لتوقيع اتفاق حول سد النهضة (تحديث)

Google+ Print
السيسى يزور السودان وأثيوبيا الاثنين المقبل لتوقيع اتفاق حول سد النهضة (تحديث) السيسى يزور السودان وأثيوبيا الاثنين المقبل لتوقيع اتفاق حول سد النهضة (تحديث)
أكدت رئاسة الجمهورية فى بيان رسمى، منذ قليل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيزور السودان وأثيوبيا خلال الفترة من 23 – 25 مارس الجارى.

وقالت مصاد مطلعة لـ"اليوم السابع"، إن الزيارة ستشمل أيضاً العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث يعود الرئيس السيسى إلى القاهرة الأربعاء المقبل.

وسيلتقى الرئيس خلال زيارته لإثيوبيا، رئيس الوزراء الإثيوبى هيل ماريان ديسالين، لبحث التعاون المشترك، فى ضوء التطورات الإيجابية التى تشهدها العلاقات بين البلدين، منذ فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى برئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس السيسى قد عقد اجتماعا مع اللجنة العليا لمياه النيل، ووجه بقيامها واللجنة المنبثقة عنها بمراجعة مشروع اتفاق إعلان المبادئ بين والسودان وإثيوبيا، ودراسة كافة جوانبه بشكل متكامل، فضلا عن الإجراءات القانونية اللازمة إزائه.


>- مصر تعمق علاقتها بإثيوبيا.. الرئيس يزور أديس أبابا 24 مارس الجارى.. وسد النهضة والتعاون المشترك أبرز الملفات.. وبعثة استثمارية برئاسة وزير الاستثمار وتضم ممثلى كبرى الشركات المصرية ترافق السيسى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»

موجز أخبار مصراوي-5/4/2017

موجز أخبار مصراوي-5/4/2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين