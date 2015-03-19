السيسى يزور السودان وأثيوبيا الاثنين المقبل لتوقيع اتفاق حول سد النهضة (تحديث)

أكدت رئاسة الجمهورية فى بيان رسمى، منذ قليل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيزور السودان وأثيوبيا خلال الفترة من 23 – 25 مارس الجارى.

وقالت مصاد مطلعة لـ"اليوم السابع"، إن الزيارة ستشمل أيضاً العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث يعود الرئيس السيسى إلى القاهرة الأربعاء المقبل.

وسيلتقى الرئيس خلال زيارته لإثيوبيا، رئيس الوزراء الإثيوبى هيل ماريان ديسالين، لبحث التعاون المشترك، فى ضوء التطورات الإيجابية التى تشهدها العلاقات بين البلدين، منذ فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى برئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس السيسى قد عقد اجتماعا مع اللجنة العليا لمياه النيل، ووجه بقيامها واللجنة المنبثقة عنها بمراجعة مشروع اتفاق إعلان المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، ودراسة كافة جوانبه بشكل متكامل، فضلا عن الإجراءات القانونية اللازمة إزائه.

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