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سفينة إيرانية تصل اليمن وعلى متنها 150 طن معدات عسكرية

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سفينة إيرانية تصل اليمن وعلى متنها 150 طن معدات عسكرية سفينة إيرانية تصل اليمن وعلى متنها 150 طن معدات عسكرية
أفادت فضائية العربية الحدث، فى نبأ عاجل لها، منذ قليل، بوصول السفينة الإيرانية شارمن إلى الميناء الصليف اليمنى، وعلى متنها 150 طنًا من المعدات العسكرية.

من ناحية أخرى، أعلنت فضائية "سكاى نيوز عربية، فى نبأ عاجل منذ قليل، أن طائرة تابعة للحوثيين أغارت مرة أخرى بصاروخ على معسكر قوات الأمن الخاص فى مدينة عدن اليمنية، بعد السيطرة عليه.

كان العميد عبدالحافظ السقاف، قائد القوات الخاصة اليمنية بعدن، سلم نفسه لوزير الدفاع محمود الصبيحي، وتم نقله لمكان خارج عدن.

كانت قوات تابعة للجيش اليمنى واللجنة الشعبية المؤيدة للرئيس عبد ربه منصور هادي، استعادتا السيطرة على مطار عدن بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن الخاصة، بقيادة السقاف، الذى رفض القرار الرئاسى بإقالته.

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