موجز أخبار محافظات مصر.. ذئب بشرى يهتك عرض طفلة داخل حضانة فى طنطا

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الخميس، أبرزها أن ذئبا بشريا يدعى "تامر.ف.س" يبلغ من العمر 33 سنة، والمقيم بشارع الحكمة دائرة قسم أول طنطا، تجرد من كل معانى الإنسانية، واغتصب طفلة عمرها 3 سنوات داخل حضانة خاصة بطنطا، بعد أن أوسعها ضربا ليكتم صوتها كى لا يفتضح أمره.

واستقبل مستشفى السويس العام ظهر اليوم الخميس، طفلة مصابة وأخرى لقت مصرعها بسبب انفجار لغم بشرق نفق الشهيد أحمد حمدى.

وتمكنت حملة أمنية مكبرة شنتها مديرية أمن الفيوم من ضبط عدد كبير من أعضاء جماعة الإخوان المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا اقتحام منشآت شرطية وتنظيم مظاهرات، بالإضافة إلى عدد من المتهمين الجنائيين وورشة لتصنيع الأسلحة وعدد كبير من الأسلحة النارية، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وقررت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار وفيق شوقى بسطا، تجديد حبس "شنودة أشرف صبحى ذكرى" 24 سنة 45 يوما لاتهامه بالتخابر مع دولة أجنبية، ومراسلة العديد من الإسرائيليين من خلال شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وتعمد انتقاد مصر وإعلان محبته لإسرائيل.

وعلق الدكتور صلاح سليمان مستشار مدير المكتبة، والمشرف على مركز الدراسات البيئية بالمكتبة، على عقد زوجة محافظ الإسكندرية، اجتماعا مغلقا بالمكتبة، أن الدكتورة أميرة أبو طالب زوجة المحافظ، هى من تقدمت بالطلب إلى مركز الدراسات البيئية بعقد الاجتماع مع الشباب. وأكد فى تصريحات خاصة بـ"اليوم السابع" أن المركز يوافق على عقد اجتماع لأى شخص يريد خدمة وطنه بعد بحث موضوع اللقاء من القائمين على المركز والموافقة عليه.

و إلى أهم الأخبار:

-ذئب بشرى يهتك عرض طفلة 3 سنوات داخل حضانة فى طنطا

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-مصرع طفلة وإصابة شقيقتها فى انفجار لغم شرق نفق أحمد حمدى بالسويس

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-ضبط متهم هارب من 177 سنة سجن و34 إخوانيا وورشة لتصنيع الأسلحة بالفيوم

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-مستشار مكتبة الإسكندرية: زوجة المحافظ من طلبت عقد اجتماعها بالشباب

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-جنايات سوهاج تجدد حبس متهم بالتخابر مع إسرائيل 45 يوما

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-الرئيس السيسى يهنئ المصريين بـ"تحرير طابا".. ويؤكد: قادرون على حماية الوطن

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-القوات المسلحة: تخصيص كتيبتى ألغام لإزالة مخلفات الحروب من مسار قناة السويس

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-"اليوم السابع" ينشر أحدث صور جوية لمشروع قناة السويس الجديدة

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-القوات المسلحة: أنجزنا 93.5% من أعمال الحفر المستهدفة بقناة السويس

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-الجيش يضبط 720 بندقية خرطوش و33 ألف طلقة و5 أطنان حشيش بالحدود الغربية

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-القوات المسلحة: 58 ألف وحدة سكنية بمدينة الإسماعيلية الجديدة

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-القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب طن من الحشيش بساحل دمياط

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-الأمن العام: القبض على 40 إرهابيا متورطا بأعمال عنف فى 8 محافظات

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-وزير التنمية المحلية: تنفيذ 420 مشروعا جديدا فى 18 محافظة

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-"محلب" يقرر منح مواطن معاشاً شهرياً لإصابته بعجز بسبب انفجار لغم بمطروح

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