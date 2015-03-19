الكاجو يزيد القدرة الجنسية للرجال

يعد النظام الغذائى أحد أهم الخطوات للتمتع بصحة إنجابية، وقدرة جنسية عالية للرجال، ولتقوية الصحة الجنسية يجب الاهتمام بأنواع معينة من الطعام والتى تساعد على تحفيز النشاط الجنسى لدى الرجال. أفضل الأطعمة لزيادة القدرة الجنسية للرجال

>الدكتور محمد عبده أخصائى أمراض الذكورة ينصح بضرورة الاهتمام بطبيعة النظام الغذائى اليومى للرجل، ونوعية السوائل التى يتناولها، على ألا يزيد من هذه النوعيات بإفراط قد يضره ويزيد من وزنه دون داع، وأهم هذه الأطعمة الكاجو، والذى يحتوى على مواد زيتية عالية ولكنها شديدة الفائدة، وينصح بتناوله محمصا، كى لا تزيد الكميات الكبيرة منه من الوزن وتؤدى الى السمنة. الكاجو وزيادة القدرة الجنسية للرجال

>والكاجو، كما يقول الدكتور والكميات المعتدلة والمنظمة منه، تساعد على زيادة تدفق الدم فى الجسم، مع ضبط معدل الهرمونات، مما يزيد من رغبة الرجل الجنسية وعليه فهو يزيد النشاط والطاقة، مما يحسن من الأداء الجنسى والقدرة الجنسية للرجل فى الوقت ذاته، ولذا ينصح أخصائى الذكورة بتناول الكاجو بجرعات منظمة، وبشكل دائم، بل ويجعله الرجل التسالى المحببة له، ويتناول حوالى 5 حبات يومية على معدة فارغة لسهولة امتصاصه وزيادة النشاط الجنسى له.

>

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365