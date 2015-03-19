المتابعة أساس النجاح ..يا ريس || بقلم جمال الشناوى

لا يستطيع أحد إنكار جهود استعاده وطن وبناء مصر الكبرى التى يحلم بها المصريون منذ فجر التاريخ ..تلك الجهود لاينكرها إلا خاقد أو إخوانى أو عدو.

شهدت مصر على مدار تاريخها محاولات للنهضة “ليس على الطريقة الإخوانية ” ..بعضها مر ..وأغلبها توقف نتيجة عوامل عده لكن أهم أسباب هذا التوقف هو فتور الحماس والتعامل بذاكرة السمكة مع تلك المحاولات ..فعشرات المشروعات التى صاحبتها زفه إعلامية خكومية ..ما لبثت أن توقفت أو نالها الإهمال بمجرد أن إلتفت عنها الحاكم أيا كان .ولا نحتاج هنا لذكرها.. والأمال الكبيرة التى صدرها إعلام مازال يدور فى موظفين حول الرئيس “أى رئيس” .

قمة شرم الشيخ خطوة هائلة على طريق تقل بلادنا إلى آفاق تخلفنا عنها كثيرا ..نتيجة عوامل كثيرة ..ولا نستطيع أن نركن فقط إلى حروب ونزاعات عسكرية خاضتها مصر .

نحن دولة قصيرة النفس ..لم تكمل مشرعا إستراتيجيا واحدا طوال تاريخنا الحديث بداية من ثورة ثقافية فى أوائل القرن العشرين إلى ثورة صناعية فى الستينات ..إلى زمن الرخاء الذى لم يأت فى السبعينات ..إلى دولة مجمدة فى عهد مبارك ..حتى عندما قمنا بثورتنا تقطعت بنا سبل البناء وسرقنا أعداء الله والوطن .

فور إنتهاء المؤتمر الإقتصادى قرر رئيس الوزراء تشكيل اللحنة” 29 ” التى يرأسها “فالرجل الوطنى المخلصلديه 28 لجنة أخرى” ..لمتابعة نتائج المؤتمر والإشراف على تنفيذها وهو بالتأكيد لن ينام ولكنه أيضا لن يستطيع إنجاز ما هو فوق طاقة البشر .

والحل الذى أراه ..هو أن تطلق الدولة يد الشباب فى المتابعة ليتم تنفيذ تلك المشروعات الضخمة ..وأتصور أن يتم الإستعانة بالشباب التكنوقراط من أولئك الذين أثبتوا تفوقا فى المرحلة الأولى من حياتهم العملية ..فيمكن مثلا تشكيل مجموعات من المعيدين فى الجامعات ..فهم أصحاب عقول “طازجة”متفوقة ..فمثلا ..مشروع العاصمة الجديدة ..يتم إختيار 20 معيدا أو أكثر من كليات الهندسة ..لمتابعة عمليات مسح الأرض ..والرسومات الهندسية ..والتنفيذ ..ومثلهم من كليات الحقوق ..لمتابعة أبرام العقود ..والخطوات القانونية …ومثلهم من كليات الفنون الجميلة والآداب لمتابعة وإقتراح المشروعات الثقافية ..وقس على ذلك فى كل المجالات ..ممن مشروعات للطاقة والسياحة ..وغيرها ..وبستطيع الشباب المؤهل عمليا تقدين تقرير أسبوعى للمسئول عما يتم وسماع إقتراخات التعديل .

نستطيع خلق ألاف من الكوادر القادرة على متابعة مستقبلها ..وإكتساب قدرات مبكرة تضمن إستمرار الثورة الإقتصادية والدينية التى تنشدها.

سيادة الرئيس أنت فى أمس الحاجة لخلق نخبة جديدة بعدما شاخت عقولنا ..ومن سبقونا بفعل حكاما كانوا وطنين ومخلصين لكنهم غرقوا فى براثن البيروقراطية الفرعونية التى تحكمنا حتى اليوم ..هناك تحدى كبير وهو التغيير فى نمط التفكير ..والقفز خطوة للأمام حتى نرى الصورة كما هى فنستطيع قرائتها بالطريقة الصحيحة .

مؤتمر شرم الشيخ نجح وأثق فى متابعة كلاسيكية من جانب حكومة لن تنام ..لكن نستطيع أن نفعلها بعقول جديدة تحت إشراف الخبرات .

سيدى …المتابعة أساس النجاح