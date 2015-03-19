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«التضامن» بالأقصر تبدأ في حصر أموال 9 جمعيات إخوانية صادر قرار بحلها

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«التضامن» بالأقصر تبدأ في حصر أموال 9 جمعيات إخوانية صادر قرار بحلها «التضامن» بالأقصر تبدأ في حصر أموال 9 جمعيات إخوانية صادر قرار بحلها

غادة والي- وزيرة التضامن الاجتماعي

قال الدسوقى عباس، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة الأقصر، إن المديرية بدأت إجراءات حل 9 جمعيات أهلية تابعة للإخوان من خلال تعيين ” مصفى ” لكل جمعية بقرار من محافظ الأقصر محمد بدر يتولى أعمال حصر أموال كل جمعية وممتلكاتها على أن تؤول تلك الأموال والممتلكات إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية حسب القرار الوزارى رقم 126 لسنة 2015 والصادر من مكتب الوزيرة بتاريخ 17 مارس الجارى والذى وصل بالفعل إلى المديرية.

وأضاف عباس أن الجمعيات التى صدر قرار بحلها بمحافظة الأقصر هى جمعيات الزهور بمنشأة العمارى شمال الأقصر والفجر الإسلامية بالقرنة ومصعب بن عمير بالضبعية والتنمية وخدمة البيئة بإسنا والنهضة الزراعية بجوايدة إسنا وتنمية المجتمع بقرية الشغب والخيرية الإسلامية بالبعيرات وإشراقة ونصرة المظلوم بإسنا .

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