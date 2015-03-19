«المجتمعات العمرانية» تطرح غدا ٣١ قطعة أرض للشركات بالمزايدة فى ١٠ مدن جديدة

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، غدا ” الجمعة” ٣١ قطعة أرض بين الشركات القائمة بمساحات مختلفة (من 5.41 حتى 150 فدان) للبيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة (مظروف فنى ومظروف مالى) لإقامة نشاط عمرانى متكامل ، وذلك فى ١٠ مدن جديدة.

وقال المهندس مجدي فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، إن المدن التى سيتم فيها طرح قطع الأراضي هى ( القاهرة الجديدة – الشروق – دمياط الجديدة – 6 أكتوبر – سوهاج الجديدة – طيبة الجديدة – برج العرب الجديدة – أسيوط الجديدة – العبور – بدر ).

وأضاف فرحات :” سيتم طرح الأراضي وفقا لعدة شروط وهى، البيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة بين الشركات القائمة، وتتقدم الشركة الراغبة بعرض فنى وعرض مالى وفقا للضوابط الواردة بكراسة الشروط، وسيتم عقد جلسة الإستفسارات يوم (الإثنين) 6/4/2015 الساعة العاشرة صباحا بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، ويتم التقييم الفنى للعروض بنظام النقاط طبقا لأسس التقييم الموضحة بكراسة الشروط”.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم العروض وفتح المظاريف الفنية يوم ( الثلاثاء) 28/4/2015 الساعة ١٠ صباحا بجهاز المدينة المقدم بشأنه العطاء، مع سداد تأمين دخول المزايدة و يتراوح بين (٢٠٠ ألف إلى ٨٠٠ ألف جنيه) طبقا لموقع ومساحة كل قطعة (وفقا لما هو وارد بكراسة الشروط) يسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو بخطاب ضمان بنكى معتمد غير مشروط صادر الهيئة .

وأوضح فرحات أنه سيتم الإسناد على أعلى قيمة لسعر المتر المربع للعروض المقبولة فنيا، لافتا إلى أن السعر المقدم فى العرض المالى هو سعر السداد الفورى ويتم السداد، باستكمال سداد 10% من قيمة الأرض الراسى بها المزايدة بالإضافة إلى (2% مصاريف إدارية و1% مصاريف مجلس الأمناء و1% صندوق تمويل الإسكان الإجتماعى) خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور أمر الإسناد، مع سداد باقى القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز ٣ شهور من تاريخ صدور أمر الإسناد أو سداد باقى القيمة على ٤ سنوات بأقساط سنوية متساوية مضافا إليها عائد استثمار يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى وقت السداد بالإضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل ويحتسب هذا العائد من تاريخ صدور أمر الإسناد وحتى تاريخ الإستحقاق، ويستحق القسط الأول (القسط + الفائدة) بعد عام من تاريخ صدور أمر الإسناد ويحرر بقيمة الأقساط والفوائد شيكات بنكية آجلة باسم جهاز المدينة وتقدم ضمن مستندات التعاقد .

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن الشركات الراغبة فى الحجز لشراء كراسة الشروط، عليها التقدم اعتبارا من يوم ( الإثنين) 23/3/2015 بمبلغ وقدره 1000 جنيه ، من مقر جهاز المدينة المختص الذى سيتم تقديم العطاء به ولن يسمح بحضور جلسة الإستفسارات إلا للمتقدمين للمزايدة، الذين قاموا بشراء كراسة الشروط أو من يفوضونهم بالحضور بموجب خطاب رسمى وبعد تقديم إيصال شراء الكراسة ، وتلتزم الشركة المخصص لها الأرض بالإشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات ولا يسمح بتعديل المواصفات، على أن يتم رد تأمين دخول المزايدة للشركات المتقدمة التى لم يقع عليها الإختيار فور الإنتهاء من أعمال التقييم والبت وصدور أوامر الإسناد لمن وقعت عليها الاختيار.