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الصالون الثقافى بقصر الأمير طاز يناقش الدور التاريخى للمرأة .الأحد المقبل

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الصالون الثقافى بقصر الأمير طاز يناقش الدور التاريخى للمرأة .الأحد المقبل الصالون الثقافى بقصر الأمير طاز يناقش الدور التاريخى للمرأة .الأحد المقبل

بمناسبة الإحتفال بعيد الأم، ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية صالوناً ثقافياً بعنوان “نساء صنعن التاريخ” وذلك بقصر الأمير طاز فى السابعة مساء الأحد 22 مارس.
> ويشارك فى الصالون كل من الداعية الإسلامى الشيخ إبراهيم رضا، الناقدة الفنية مايسة زكى، الكاتبة رانيا أبو العنين، حيث يتحدث الحضور عن دور المرأة فى صناعة التاريخ مع عرض نماذج نسائية مختلفة، وتدير الصالون د. ناهد عبد الحميد.
> ويقدم المطرب احمد إسماعيل فقرة موسيقية غنائية بمصاحبة عازف الإيقاع زين العابدين محمد.

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