أخبار عاجلة

السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
فيديو| طائرات «الرافال» الجديدة تحلق في سماء القاهرة -
وزير التعليم العالي من سلوفينيا: نواجه تحديًا يتمثل في زيادة عدد الطلاب -
فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال» -
رئيس «موازنة البرلمان»: نسير على الطريق الصحيح.. ونسعى لتقليل السلبيات -
رئيس «موازنة البرلمان»: حجم الدين مخيف.. وصندوق النقد لم يضع برنامج الإصلاح -
«المحامين»: هذه حقيقة رفض علاج العضوة المصابة بالسرطان -
فيديو| مراسم استقبال رسمية للسيسي في «البنتاجون» -
حسين عيسى: 340 مليار جنيه للدعم في الموازنة الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

ليلى إسكندر تصل من اليابان والببلاوى يطير متجهًا للندن

Google+ Print
ليلى إسكندر تصل من اليابان والببلاوى يطير متجهًا للندن ليلى إسكندر تصل من اليابان والببلاوى يطير متجهًا للندن

 

 

ليلى إسكندر

غادر مطار القاهرة الدولي الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء اﻻسبق مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس متجها الى لندن، بينما وصلت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات الى القاهرة قادمة من اليابان عقب مشاركتها بأعمال المؤتمر العالمى الثالث للحد من مخاطر الكوارث بمدينة سينداى اليابانية.

وانهت إسكندرية اجراءات وصولها باستراحة كبار الزوار عقب وصولها فى رحلة ترانزيت قادمة من الإمارات على طائرة الاتحاد عقدت لقاءات مع مسئولى منظمة التعاون الدولى اليابانية، التى أبدت استعدادها لنقل خبراتها الكبيرة إلى ، فى مجال الحد من مخاطر الكوارث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»

موجز أخبار مصراوي-5/4/2017

موجز أخبار مصراوي-5/4/2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين