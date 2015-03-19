ليلى إسكندر تصل من اليابان والببلاوى يطير متجهًا للندن

غادر مطار القاهرة الدولي الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء اﻻسبق مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس متجها الى لندن، بينما وصلت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات الى القاهرة قادمة من اليابان عقب مشاركتها بأعمال المؤتمر العالمى الثالث للحد من مخاطر الكوارث بمدينة سينداى اليابانية.

وانهت إسكندرية اجراءات وصولها باستراحة كبار الزوار عقب وصولها فى رحلة ترانزيت قادمة من الإمارات على طائرة الاتحاد عقدت لقاءات مع مسئولى منظمة التعاون الدولى اليابانية، التى أبدت استعدادها لنقل خبراتها الكبيرة إلى مصر، فى مجال الحد من مخاطر الكوارث.