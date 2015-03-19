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بسنت بكر تقدم أولى حلقات برنامجها الموسيقى “ع النوتة” السبت المقبل

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بسنت بكر تقدم أولى حلقات برنامجها الموسيقى “ع النوتة” السبت المقبل بسنت بكر تقدم أولى حلقات برنامجها الموسيقى “ع النوتة” السبت المقبل

تبدأ الإعلامية بسنت بكر تقديم أولى حلقات برنامجها الموسيقى الأسبوعى”ع النوته”عبر اذاعه نغم إف إم 105,3 ،فى العاشرة من مساء السبت المقبل
> بسنت تقوم بعداد البرنامج ،ويثوم بالإشراف الفنى عليه الفنانان خالد عبد المنعم ومحمد نزيه ،بينما يتولى أحمد سمير الاشراف العام .
> البرنامج حسب تأكيد بسنت يهتم بشكل خاص بالموسيقى وأنواعها وتحليلها وتأريخها، وكذلك الاغانى بمصر والوطن العربى ،و مختلف أنحاء العالم .
> بسنت بجانب عملها كصحفيه، قدمت قبل ذلك مجموعه من البرامج منها ” أنا الرئيس ” عن انتخابات الرئاسه فى ، و”أيام ربنا “فى رمضان ٢٠١٤ والذى حاز على افضل برنامج اذاعى رمضانى فى استفتاء بوابه العربيه، كما قدم الفنان بهاء سلطان من كلماتها أغنية “ياولاد بلدى “،ولها ديوان شعر عاميه.

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