الجيش يضبط 720 بندقية خرطوش و33 ألف طلقة بالمنطقة الغربية

نجحت عناصر القوات المسلحة المكلفة بمراقبة وتأمين الحدود الغربية، في إحباط تهريب شحنة هائلة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة قبل دخولها إلى الأراضي المصرية.

وتمكنت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع القوات الجوية، من ضبط سيارتي “دفع رباعي” محملتين بـ720 بندقية خرطوش و33 ألف طلقة خرطوش، وبندقية آلية و2 خزنة و60 طلقة آلية و115 طلقة مسدس 9 مم، بالإضافة إلى أكثر من 5 أطنان من مخدر الحشيش بمنطقة بحر الرمال الأعظم عبر الحدود الغربية.

ويأتي ذلك في إطار جهود القوات المسلحة لمحاربة الإرهاب وتأمين حدود الدولة على كل الاتجاهات الاستراتيجية.