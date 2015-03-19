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الرئيس السيسي يشيد بمساهمات السعودية في إنجاح المؤتمر الاقتصادي ودعم الاستثمار

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الرئيس السيسي يشيد بمساهمات السعودية في إنجاح المؤتمر الاقتصادي ودعم الاستثمار الرئيس السيسي يشيد بمساهمات السعودية في إنجاح المؤتمر الاقتصادي ودعم الاستثمار

الرئيس السيسى خلال المؤتمر الاقتصادى

التقى الرئيس عبد الفتاح اليوم الخميس سمو الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن سمو الأمير فيصل قدم التهنئة للرئيس السيسي بنجاح “مؤتمر دعم وتنمية الاقتصادي المصري: المستقبل”، الذي عقد بشرم الشيخ خلال الفترة من 13-15 مارس الحالي، مشيراً إلى أن المملكة العربية حريصة على نهوض مصر على كافة المستويات، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي باِعتباره قاطرة للتنمية الشاملة.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن خالص تقديره وشكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مقدراً للمملكة العربية السعودية جهودها الصادقة والدؤوبة لدعم الاقتصاد المصري، ومواقفها المشرفة إزاء مصر والمُسَانِدة للإرادة الحرة لشعبها.

وأضاف الرئيس أن شعب مصر لن ينسى الدعوة الكريمة التي بادر إليها جلالة الملك المغفور له بإذن الله عبد الله بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ لعقد المؤتمر الاقتصادي، وهي الدعوة التي أظهرت حكمة الرأي وصواب الرؤية للمملكة وقادتها.

وأشاد الرئيس بكافة مساهمات المملكة لإنجاح المؤتمر سواء على مستوى الإعداد أو المساهمة الفاعلة للمملكة عن طريق دعم الاحتياطي النقدي المصري أو من خلال الاستثمارات المشتركة والصادرات السعودية إلى مصر، ولاسيما في قطاع الطاقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن سمو الأمير فيصل أشاد خلال اللقاء بالإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي تتخذها مصر على الصعيد الاقتصادي، والتي أكدت استمرار التزام مصر بالاقتصاد الحر، وذللت العقبات أمام المستثمرين العرب والأجانب، مشيراً إلى أن تلك الإصلاحات سيكون لها أكبر الأثر الإيجابي في العمل والإنجاز بوتيرة سريعة ستساهم في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.

وأكد أن المملكة حريصة على المساهمة بفاعلية في مسيرة تحقيق التنمية والتقدم في مصر.

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