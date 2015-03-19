الشاى لا يعالج إسهال الأطفال والأفضل استبداله بالخضراوات النشوية

الشاى لا يعالج الإسهال ويعرض الطفل لنقص الحديد

الفواكه والخضراوات بديل آمن لعلاج إمساك الأطفال

موضوعات متعلقة:

>

- للأمهات.. إسعافات أولية ضرورية لإيقاف إسهال أطفالك

>

الإسهال من أهم الأعراض المرضية التى قد تصيب الأطفال، وتؤثر سلبا على صحتهم وحالتهم العامة، كما قد تتطور أعراض الإسهال إلى تعرض الطفل لحالة من الجفاف، ومن أهم المفاهيم الخاطئة فى علاج حالات إسهال الأطفال هو تقديم مشروبات معينة كالشاى.>الدكتور طلعت حسن سالم أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة، يوضح أن الشاى لا يساعد على توقف الإسهال، بل على العكس فهو يؤدى إلى منع امتصاص الحديد بجسم الطفل، وقد يعتاد الطفل على تناوله ويستمر عليه حتى بعد الشفاء، وهو ما يؤثر بالطبع على صحته العامة فيما بعد.>ويوضح طلعت أن البدائل الآمنة من الطعام، والتى يفضل الاستعانة بها عند تعرض الطفل للإمساك، تتمثل أفضلها فى البطاطس المهروسة المضاف إليها قليلا من الكمون، نظرا لكونه يعمل كمهدئ جيد لتقلصات المعدة المزعجة، وأيضا الجزر المسلوق، والأرز المسلوق بدون دهون وبعض أنواع الفواكه كالجوافة بدون البذر.