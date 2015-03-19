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تعرف على 5 أضرار للسير حافى القدمين

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تعرف على 5 أضرار للسير حافى القدمين تعرف على 5 أضرار للسير حافى القدمين
السير حافى القدمين أحد أهم العادات الخاطئة التى قد يمارسها البعض، فى حين أن تغطية القدمين والحفاظ عليهما من أهم الإجراءات الصحية التى تساعد على الحفاظ على الصحة بشكل عام، وجمال القدمين بشكل خاص.

الدكتورة دعاء على أخصائية الجلدية حذرت من السير حافى القدمين، دون غطاء للقدم يحميه، لأنه يتسبب فى الإصابة بأعراض مرضية خطيرة لا يعيها البعض.

أضرار السير حافى القدمين


>والسير حافيا، وحسبما توضح دعاء، قد يتسبب فى الإصابة بتشقق القدمين، واسمرار الشقوق فيما بعد، مما يجعلها شقوقا من الدرجة المتقدمة التى صعب التخلص منها وعلاجها، وقد تتطور الحالة فتنزف الشقوق دماء ويصعب حينها علاج الحالة بسهولة.

وأضافت الأخصائية الجلدية أن السير حافيا، يؤدى للإصابة بتهشم أظافر القدم واصفرارها وضعفها، وتدريجيا تتكسر دون أسباب، لتأثير عامل الجو على صحتها ولونها.

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