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طبيب جراح يوضح أسباب إجراء عملية الانزلاق الغضروفى

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طبيب جراح يوضح أسباب إجراء عملية الانزلاق الغضروفى طبيب جراح يوضح أسباب إجراء عملية الانزلاق الغضروفى
الانزلاق الغضروفى إحدى المشكلات التى تصيب العمود الفقرى.
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الانزلاق الغضروفى


>قال الدكتور كريم منتصر أخصائى جراحة المخ والأعصاب، إن الانزلاق الغضروفى أحد الأمراض التى يصاب بها الكثير من الأشخاص نتيجة أسباب وعوامل عديدة تتعلق بممارستهم لبعض أنماط الحياة غير الصحية.

أسباب إجراء جراحة الانزلاق الغضروفى


>وتابع د. منتصر أن الأسباب التى نضطر فيها للجوء للحل الجراحى فى علاج الغضروف هى:
>1)الألم الشديد بالظهر.

2) عدم الاستجابة للمسكنات والعلاج، مما يؤثر ذلك ممارسة الأشخاص لأنشطتهم الحياتية والطبيعة.

الانزلاق الغضروفى


>وأشار د. منتصر إلى أن الجراحات الحديثة لعلاج الانزلاق الغضروفى تطورت بصورة كبيرة مما جعل إجراءها أمرا بسيطا، على عكس ما كان يحدث فى الماضى من مضاعفات، مثل الإصابة بالشلل وعدم التحكم فى الإخراج وضعف الحركة.

المنظار الجراحى الغضروفى


>وأضاف د. منتصر أن إجراء جراحة استئصال الغضروف بواسطة استخدام المنظار الجراحى، استطاع أن يقلل من إمكانية حدوث مضاعفات لتلك الجراحات كما كان الأمر فى الماضى.

فحاليا تتم عن طريق فتح بسيط بالظهر لا يتعدى طوله 2 سم ولاستئصال الغضروف ويعود المريض بعدها لممارسة أنشطة الحياتية بصورة طبيعة.

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