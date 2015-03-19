محلب يصدر قرارا بإعادة تشكيل الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للصوامع‎‎

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإعادة تشكيل اللجنة العامة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين لمدة ثلاث سنوات برئاسة السيد الدكتور/ خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعضوية كل من:

– الدكتور/ فاروق إسماعيل أحمد

– الدكتور/ عبد السلام أحمد جمعة

– المستشار/ خالد محد محمد متولى

– اللواء/ إبراهيم محمد حسانين

– الدكتور/ أحمد محمود حافظ خورشيد

– الأستاذ/ حمدى محمد حسن علام

– اللواء/ أيمن عبد المنعم محمد السيد الطوخى

– الأستاذ/ ممدوح عبد الفتاح محمد حسن

– الدكتور/ سيد إبراهيم حجاج

– الأستاذ/ أحمد عبد الرحيم الصياد بنك الإستثمار القومى

– الأستاذ/ سمير رمسيس حبشى وزارة المالية

– الأستاذ/ عبد العال محمد جاد الكريم الإتحاد العام لنقابات عمال مصر