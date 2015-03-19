محلب يصدر قرارا بإعادة تشكيل الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للصوامع‎‎

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإعادة تشكيل اللجنة العامة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين لمدة ثلاث سنوات برئاسة السيد الدكتور/ خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعضوية كل من:
– الدكتور/ فاروق إسماعيل أحمد
– الدكتور/ عبد السلام أحمد جمعة
– المستشار/ خالد محد محمد متولى
– اللواء/ إبراهيم محمد حسانين
– الدكتور/ أحمد محمود حافظ خورشيد
– الأستاذ/ حمدى محمد حسن علام
– اللواء/ أيمن عبد المنعم محمد السيد الطوخى
– الأستاذ/ ممدوح عبد الفتاح محمد حسن
– الدكتور/ سيد إبراهيم حجاج
– الأستاذ/ أحمد عبد الرحيم الصياد بنك الإستثمار القومى
– الأستاذ/ سمير رمسيس حبشى وزارة المالية
– الأستاذ/ عبد العال محمد جاد الكريم الإتحاد العام لنقابات عمال مصر