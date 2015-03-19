«السياحة»: 62 مركبة سياحية تجاوزت السرعة المقررة خلال يومين

يواصل مركز تتبع المركبات السياحية جهوده الرامية إلى تفعيل دور غرفة التحكم المركزية G.P.S فى مراقبة حركة المركبات السياحية لضبط منظومة النقل السياحى والحد من حوادث الطرق.

وقد سجل المركز ارتكاب 62 مركبة سياحية تابعة لـ 36 شركة سياحية مخالفة تجاوز السرعة المقررة خلال يومين ، وذلك من واقع 1228 رحلة تم تنفيذها خلال اليومين من قبل 282 شركة .

ومن جانبه أكد وزير السياحة خالد رامى أهمية مركز تتبع المركبات السياحية كأحد آليات المراقبة فى ضبط منظومة النقل السياحى ، وأضاف أنه وجه قطاع الشركات السياحية ببذل المزيد من الجهد لإحكام الرقابة على الشركات والارتقاء بمنظومة العمل السياحى والحد من حوادث الطرق .