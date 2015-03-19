ضبط عملات وطوابع أثرية تعود لعهد أسرة محمد على بمطار برج العرب

تمكنت السلطات الجمركية بالاشتراك مع أمن الموانئ بمطار برج العرب الدولى من احباط محاولة تهريب عملات معدنية و طوابع أثرية ترجع لعهد أسرة محمد على والملك فاروق والملك فؤاد مع راكب مصرى مسافر الشارقة .

أفادت مصادر جمركية تمكن كل من محمد شبل مأمور جمارك تفتيش الركاب بالاشتراك مع محمد عبد التواب أمين شرطة المفرقعات من أكتشاف العديد من الطوابع ذات الصفة التاريخية والاثرية ترجع الى عصور اثرية أسرة محمد على والملك فاروق والملك فؤاد وذلك بعد ان اشتبهوا فى حقيبة راكب مصرى مسافر الى الشارقه على طيران العربية ، امر ابو العلا محمد ابو العلا بتشكيل لجنة لتفتيش الراكب مشكلة من عمرو عيد ومحمد عل مأمورى التفتيش تحت اشراف أحمد البنا رئيس الوردية عثر علي المضبوطات بحقائب الراكب وتم تحرير محضر بالواقعه وإحالته للنيابة .