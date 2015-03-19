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محافظ القاهرة يفتتح معرض زهور الربيع ومستلزمات عيد الأم

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محافظ القاهرة يفتتح معرض زهور الربيع ومستلزمات عيد الأم محافظ القاهرة يفتتح معرض زهور الربيع ومستلزمات عيد الأم

افتتح د. جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة معرض زهور الربيع وتنسيق الحدائق والملاعب ومستلزماتها والذى نظمته المحافظة لأول مرة بالحديقة الدولية بمشاركة عدد من الشركات المتخصصة فى أعمال التجميل واللاند سكيب وزراعة وعرض الزهور.

ويستمر فتح أبواب المعرض أمام المواطنين لمدة ثلاثة اسابيع ، وذلك فى إطار جهودها للأرتقاء بتجميل العاصمة وانتشار المساحات الخضراء والأشجار النادرة والزهور المميزة واستمتاع المواطن القاهرى باستقبال فصل الربيع .

وخلال تفقده لأقسام المعرض .. أعرب المحافظ عن سعادته بهذا التجمع من مختلف أنواع الزهور العالمية والمتنوعة الألوان والأشكال المبهرة لتظهر وكأنها لوحة فنية وجمالية متناسقة تضم نوعيات زاهية وناضرة من الورود الطبيعية التى تخطف اعين المواطنين والهواة والسائحين من رواد المعرض مؤكداَ ان تمتع بالجو المعتدل معظم فترات العام جعلها تتميز فى انتاج باقات نادرة من الزهور ونباتات الزينة بما يؤهلها لريادة الدول المصدرة والعارضة عالمياَ .

كما انطلقت فعاليات معرض مستلزمات الأسرة بمناسبة الاحتفال بعيد الأم مصاحباَ لمعرض زهور الربيع بمشاركة أكثر من 15 شركة تجارية كبرى وشمل عروض متنوعة من الأجهزة الكهربائية والموبيلات والاكسسوارات لعدد من الماركات الشهيرة ، وباقة من المنتجات والمفروشات المنزلية والجلود والملابس والأزياء ، وصاحب المعرض العديد من العروض والمفاجآت الخاصة للزائرين .

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