سامح عاشور ينفي استدعائه للتحقيق فى بلاغ يتهمه بالتحرش بزوجة مدير حملته الإنتخابية

نفى المكتب الإعلامي لنقيب المحامين، سامح عاشور، صحة صدور قرار باستدعائه للمثول للتحقيق فى إحدى البلاغات المقدمة ضده من مدير حملته الانتخابية لاتهامه فيها بالتحرش بزوجته.

وأكد المكتب الإعلامي لعاشور – فى تصريحات لوكالة أنباء «أونا» – أن نقيب المحامين له طريقة خاصة فى مسائلته قضائيًا وذلك بموجب نص فى قانون المحاماة، مضيفًا أن هذا يعنى أن إجراء استدعائه للمثول للتحقيق غير صحيح إجرائيًا ولا على مستوى المنطق.

وأضاف المكتب الإعلامي أن هذا الشخص الذى إدعى أنه مدير حملته الانتخابية وقدم هذا البلاغ “الكاذب” – على حد وصفه – هو أحد أعضاء الحملة الانتخابية لنقيب المحامين وليس مدير الحملة وأنه حاول ابتزازه قبل ذلك إلا أن النقيب رفض وقدم بلاغ ضده منذ شهر.

وأكد المكتب الإعلامي على أن نقيب المحامين سيأخذ حقه بالقانون لأنه رجل قانون، وذلك لأن الاتهام الكاذب الذى وجهه له ذلك الشخص يعد تشهير يخص السمعة وعقابه الحبس.

يذكر أن أحد المصادر القضائية بمكتب النائب العام صرح أنه سوف يصدر قرار بإستدعاء نقيب المحامين سامح عاشور للمثول للتحقيق فى إحدى البلاغ المقدم ضده من مدير حملته الانتخابية يتهمه فيها بالتحرش بزوجته، حيث أن محمد سيد إسماعيل، ويدعى أنه مدير الحملة الانتخابية لنقيب المحامين سامح عاشور، في انتخابات مجلس النواب المقبلة، تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات بتاريخ 3 مارس الماضى ، يتهم فيه نقيب المحامين بالتحرش بزوجته، وأرفق «اسماعيل» بالبلاغ الذى حمل رقم 2210 عرائض النائب العام تسجيلات صوتية لنقيب المحامين وهو يتحرش بزوجته ويعرض عليها ارسال زوجها الى “الغردقة” لمدة 3 ايم ليقابلها خلال تلك الايام.