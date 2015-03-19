أمن مطار القاهرة يحبط تهريب ١٣٧ ألف دولار مع راكبين مسافرين للصين

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى اليوم الخميس، من إحباط محاولة راكبين مصريين تهريب ١٢٧ ألف دولار أثناء سفرهما من القاهرة متجهين إلى الصين بالمخالفة لقوانين انتقال النقد الأجنبى.

وأوضح مصدر بالمطار أنه أثناء قيام ركاب طائرة الاتحاد والمتجهة إلى أبو ظبى فى رحلة ترانزيت إلى الصين اشتبه الأمين المعين على جهاز كشف الحقائب فى حقائب راكبين مصريين الأول يعمل مديرًا إداريًا بإحدى شركات البترول، والثانى "س.ب.م" تاجر لوجود أجسام معتمة بداخل الحقائب.

وبتفتيش الحقيبتين كل على حدة أمام العميد أيمن عبد الفتاح مدير إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة فى حقيبة الأول ٣٢ ألف دولار وفى حقيبة الثانى ٩٥ ألف دولار، وتم إخطار اللواء علاء الدين على مدير أمن المطار، وتحرر محضر بكل واقعة وإعطاء كل راكب ١٠ آلاف دولار ومصادرة بقية الأموال وإخطار النيابة لتتولى التحقيق.