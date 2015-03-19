أخبار عاجلة

السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
فيديو| طائرات «الرافال» الجديدة تحلق في سماء القاهرة -
وزير التعليم العالي من سلوفينيا: نواجه تحديًا يتمثل في زيادة عدد الطلاب -
فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال» -
رئيس «موازنة البرلمان»: نسير على الطريق الصحيح.. ونسعى لتقليل السلبيات -
رئيس «موازنة البرلمان»: حجم الدين مخيف.. وصندوق النقد لم يضع برنامج الإصلاح -
«المحامين»: هذه حقيقة رفض علاج العضوة المصابة بالسرطان -
فيديو| مراسم استقبال رسمية للسيسي في «البنتاجون» -
حسين عيسى: 340 مليار جنيه للدعم في الموازنة الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

أمن مطار القاهرة يحبط تهريب ١٣٧ ألف دولار مع راكبين مسافرين للصين

Google+ Print
أمن مطار القاهرة يحبط تهريب ١٣٧ ألف دولار مع راكبين مسافرين للصين أمن مطار القاهرة يحبط تهريب ١٣٧ ألف دولار مع راكبين مسافرين للصين
تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى اليوم الخميس، من إحباط محاولة راكبين مصريين تهريب ١٢٧ ألف دولار أثناء سفرهما من القاهرة متجهين إلى الصين بالمخالفة لقوانين انتقال النقد الأجنبى.

وأوضح مصدر بالمطار أنه أثناء قيام ركاب طائرة الاتحاد والمتجهة إلى أبو ظبى فى رحلة ترانزيت إلى الصين اشتبه الأمين المعين على جهاز كشف الحقائب فى حقائب راكبين مصريين الأول يعمل مديرًا إداريًا بإحدى شركات البترول، والثانى "س.ب.م" تاجر لوجود أجسام معتمة بداخل الحقائب.

وبتفتيش الحقيبتين كل على حدة أمام العميد أيمن عبد الفتاح مدير إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة فى حقيبة الأول ٣٢ ألف دولار وفى حقيبة الثانى ٩٥ ألف دولار، وتم إخطار اللواء علاء الدين على مدير أمن المطار، وتحرر محضر بكل واقعة وإعطاء كل راكب ١٠ آلاف دولار ومصادرة بقية الأموال وإخطار النيابة لتتولى التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365