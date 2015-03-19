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حبس أفراد عصابة "محشى" و"الجن" المتهمة بقتل "حامل" أبو حماد

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حبس أفراد عصابة "محشى" و"الجن" المتهمة بقتل "حامل" أبو حماد حبس أفراد عصابة "محشى" و"الجن" المتهمة بقتل "حامل" أبو حماد
قررت نيابة أبوحماد بمعرفة وكيلها الأول شريف أسامة، وبإشراف المستشار أحمد دعبس، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس المتهمين بقتل سيدة حامل فى شهرها الأخير، بعد سرقة 250 جنيهًا، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

كان اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العقيد سعد الصالحى، مأمور مركز شرطة أبوحماد، مساء الاثنين الماضى، أفاد فيه باستقبال المستشفى العام "إيمان.م.إ"، 33 سنة، ربة منزل، مصابة وتوفيت.

وتبين من التحريات الأولية أن المجنى عليها كانت حاملاً فى الشهر الأخير، وعائدة من منزل أسرتها، وأثناء سيرها بحديقة موالح سدد لها مجهولون خمسة عدة ضربات توفيت على إثرها.

كما توصلت تحريات فريق البحث إلى أن المجنى عليها لديها 5 أطفال وزوجها عامل بسيط وكانت عائدة بعد صلاة العشاء من منزل والدتها التى ترعاها فى مرضها، وعلى بعد 100 متر من منزلها داهمها الجناة.

وأضافت التحريات التى أشرف عليها العميد عاطف الشاعر، رئيس مباحث المديرية، واللواء رفعت خضر، مدير البحث الجنائية، بأن كلا من "محمد.إ.خ"، وشهرته "محشى"، 18 سنة، عاطل، و"محمد.م.ف"، 18 سنة، عاطل، و"سعيد.ح.م"، وشهرته "الجن"، 15 سنة، خال المتهم الأول، داهموا المجنى عليها وسرقوا منها 250 جنيهًا، وعندما تعرفت على أحدهم قتلوها.


>- سقوط عصابة "محشى" و"الجن"المتهمة بسرقة وقتل "حامل" أبو حماد

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