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السجن والغرامة لعاطل تاجر فى المخدرات بسوهاج

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السجن والغرامة لعاطل تاجر فى المخدرات بسوهاج السجن والغرامة لعاطل تاجر فى المخدرات بسوهاج
عاقبت محكمة جنايات سوهاج "حلمى.ع" عاطل مقيم فى مركز المراغة بالسجن 5 سنوات، والغرامة 50 ألف جنيه لاتجاره فى البانجو .

صدر الحكم برئاسة المستشار وفيق شوقى بسطا وعضوية المستشارين نبيل مسلم حفنى ومحمد مختار الأحمداوى، وتعود أحداث القضية إلى 2014 عندما وردت معلومات لضباط مباحث المراغة باتجار المتهم فى البانجو على نطاق واسع.

بعد تقنين الإجراءات ألقت قوة القبض على المتهم وبحوزته جوال من البانجو، واعترف بالاتجار فى المخدرات فأحالته النيابة إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.

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مصر 365