وفاة متهم على ذمة "قضية قتل" داخل حجز قسم شرطة عين شمس

أمرت نيابة عين شمس، بتشريح جثة متهم محبوس على ذمة "قضية قتل"، توفى داخل حجز قسم شرطة عين شمس لمعرفة أسباب الوفاة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن شقيق المتوفى والذى كان محبوسا معه داخل الحجز، اتهم مأمور القسم بالتسبب فى وفاة شقيقه، لتباطئه فى إحضار سيارة إسعاف لأخيه حيث ظل أكثر من ساعتين يعانى انخفاض الضغط.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المتوفى، بعدم وجود أية إصابات ظاهرة، وكشف التقرير المبدئى أنه توفى نتيجة إصابته بهبوط فى الدورة الدموية، واستمعت النيابة إلى أقوال مأمور القسم ورئيس التحقيقات الذين ألقا اللوم على مصلحة السجون، لعدم توفير أماكن للمحبوسين لديها رغم تزايد أعدادهم .

>كانت نيابة عين شمس تلقت إخطارا يفيد بوفاة مسجون على ذمة "قضية قتل" داخل حجز قسم شرطة عين شمس، على الفور تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.