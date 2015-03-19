إحباط تهريب ١٣٧ ألف دولار مع راكبين مسافرين للصين بمطار القاهرة

تمكنت ادارة تامين الركاب بمطار القاهرة الدولى اليوم الخميس من احباط محاولة راكبين مصريين تهريب ١٢٧ الف دولار اثناء سفرهما الى الصين بالمخالفة لقوانين انتقال النقد الأجنبى والذى يسمح للراكب بحيازة ١٠ آلاف دولار فقط او ما يعادلها بالعملة المصرية.

> ذكر مصدر امني بالمطار انه اثناء قيام ركاب طائرة الاتحاد المتجهة الى ابوظبى فى رحلة ترانزيت الى الصين اشتبه امين الشرطة على جهاز كشف الحقائب فى حقائب راكبين مصريين الاول يعمل مدير إدارى بإحدى شركات البترول والثاني تاجر لوجود اجسام معتمة بداخل الحقائب.

> وبتفتيش الحقيبتين امام العميد ايمن عبد الفتاح مدير تامين الركاب بالمطار عثر فى حقيبة الاول ٣٢ الف دولار وفى حقيبة الثانى ٩٥ الف دولار ، تم اخطار اللواء علاء الدين على مدير امن المطار وتحرير محضر بكل واقعة وإعطاء كل راكب ١٠ آلاف دولار ومصادرة بقية الأموال واخطار النيابة لتتولى التحقيق.