"بورسعيد" تفوز بالمركز الأول فى مسابقة أوائل طلبة الصف الثالث الثانوى

قال محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص والرسمى للغات، إنه تم تنفيذ مسابقة أوائل الطلبة لطلاب الصف الثالث الثانوى على مستوى القطاع الثالث، ويشمل مديريات "الدقهلية – الاسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء - جنوب سيناء"، موضحا أن فعاليات المسابقة تمت بين طلاب المحافظات على مدار يومين.

وأضاف فى بيان صادر عن الوزارة، اليوم الخميس، أن اليوم الأول تضمن إجراء مسابقات تنافسية بين الطلاب فى مواد (الرياضيات - اللغة العربية - الكيمياء - علم النفس والاجتماع - التاريخ)، كما تضمن اليوم الثانى إجراء مسابقات تنافسية بين الطلاب فى مواد (اللغة الإنجليزية – الفيزياء – الأحياء – الجيولوجيا وعلوم البيئة – الفلسفة والمنطق – الجغرافيا".

وأوضح محمد سعد إنه تم تجميع ومراجعة درجات اليومين من قبل هيئة الإشراف على المسابقة بالتعليم الثانوى بديوان عام الوزارة حيث أسفرت نتيجة المسابقة بين طلاب القطاع الثالث عن احتلال محافظة بورسعيد للمركز الأول.

الجدير بالذكر أن التصفية النهائية للمسابقة بين الخمس مديريات تعليمية الفائزة بالمركز الأول على مستوى كل قطاع لتحديد المديريات التعليمية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى على مستوى الجمهورية، يتم خلال الفترة من 28-31 من الشهر الجارى، مقر اتحاد الطلاب بالعجوزة وذلك لاختيار الفرق الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى.

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