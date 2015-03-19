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"التعليم العالى" تطالب بإعداد مذكرة بمعوقات إنشاء كلية تكنولوجية بدمنهور

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"التعليم العالى" تطالب بإعداد مذكرة بمعوقات إنشاء كلية تكنولوجية بدمنهور "التعليم العالى" تطالب بإعداد مذكرة بمعوقات إنشاء كلية تكنولوجية بدمنهور
كلف الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى، الدكتور حاتم صلاح الدين رئيس جامعة دمنهور بإعداد مذكرة تفصيلية عن الصعوبات التى تعترض الجامعة فى إقامة الكلية التكنولوجية بالنوبارية.

كما كلفه بإعداد مقترح المجمع الطبى المزمع إقامته بأرض الاستاد بجوار مجمع الكليات النظرية بأرض الأبعادية ومبنى كلية الزراعة بالبستان لعرضهما على المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ووزيرى الشباب والرياضة والتنمية المحلية.

جاء ذلك خلال الزيارة المفاجئة لوزير التعليم العالى لجامعة دمنهور بمقر كلية التجارة بمجمع الكليات النظرية بأرض الأبعادية حيث كان فى استقباله الدكتور حاتم صلاح الدين رئيس الجامعة ونواب الجامعة وعمداء كلياتها

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