أخبار عاجلة

السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
فيديو| طائرات «الرافال» الجديدة تحلق في سماء القاهرة -
وزير التعليم العالي من سلوفينيا: نواجه تحديًا يتمثل في زيادة عدد الطلاب -
فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال» -
رئيس «موازنة البرلمان»: نسير على الطريق الصحيح.. ونسعى لتقليل السلبيات -
رئيس «موازنة البرلمان»: حجم الدين مخيف.. وصندوق النقد لم يضع برنامج الإصلاح -
«المحامين»: هذه حقيقة رفض علاج العضوة المصابة بالسرطان -
فيديو| مراسم استقبال رسمية للسيسي في «البنتاجون» -
حسين عيسى: 340 مليار جنيه للدعم في الموازنة الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ المنيا يكرم 10 فائزين بمعرض العلوم والهندسة

Google+ Print
محافظ المنيا يكرم 10 فائزين بمعرض العلوم والهندسة محافظ المنيا يكرم 10 فائزين بمعرض العلوم والهندسة
كرم اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، الطلاب الذين حصلوا على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى معرض العلوم والهندسة (ايسف2015) والذى أقيم فى محافظة أسوان، حيث سيمثل الطالبان كيرلس موسى عجايبى ورهف محمد كامل فى المعرض الدولى الذى سيقام فى الولايات المتحدة الأمريكية ايسف .

وقال رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم، إن الطالب كيرلس موسى عجايبى من مدرسة ملوى الثانوية بنين، حصد بحثه "إنتاج الهيدروجين بالطاقة الشمسية" بالمشاركة مع الطالبة رهف محمد كامل فى مجال هندسة المواد المركز الأول بصفة عامة فى المعرض، والمركز الأول فى مجال هندسة المواد، كما حصلا على جائزة خاصة فى المعرض.

أضاف إن هناك خمس طلاب، حصلوا على المركز الثانى والثالث فى نفس المعرض، حيث حصلت الطالبة سلمى محمد من مدرسة سمالوط على المركز الثانى فى مجال الهندسة الميكانيكية وحصل الطالب عمرو محمد موسى من مدرسة ابوقرقاص الثانوية بنين على المركز الثالث فى مجال الطاقة والنقل، وحصدت الطالبة مارينا نبيل عياد من مدرسة الثانوية بنات بالمنيا المركز الثالث فى مجال علم الحيوان والنبات ،والطالب نور الدين نبيل فتحى من ملوى الثانوية جائزة خاصة فى مجال الطاقة والنقل.

وأكد المحافظ على ضرورة تشجيع الطلاب للانضمام إلى برامج العلوم والهندسة والتى تنمى القدرات العلمية للطلاب، وتفتح مداركهم على العالم الخارجي. حيث جاءت معظم الأبحاث فى خدمة المجتمع والبيئة، واستغلال الموارد المتاحة أفضل استغلال، موضحا أهمية دعم ورعاية الموهوبين والمبتكرين، والاستمرار فى متابعتهم، وتشجيعهم على مواصلة الابتكار والتطبيق العملى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»

موجز أخبار مصراوي-5/4/2017

موجز أخبار مصراوي-5/4/2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين