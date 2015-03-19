محافظ المنيا يكرم 10 فائزين بمعرض العلوم والهندسة

كرم اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، الطلاب الذين حصلوا على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى معرض العلوم والهندسة (ايسف2015) والذى أقيم فى محافظة أسوان، حيث سيمثل الطالبان كيرلس موسى عجايبى ورهف محمد كامل مصر فى المعرض الدولى الذى سيقام فى الولايات المتحدة الأمريكية ايسف .

وقال رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم، إن الطالب كيرلس موسى عجايبى من مدرسة ملوى الثانوية بنين، حصد بحثه "إنتاج الهيدروجين بالطاقة الشمسية" بالمشاركة مع الطالبة رهف محمد كامل فى مجال هندسة المواد المركز الأول بصفة عامة فى المعرض، والمركز الأول فى مجال هندسة المواد، كما حصلا على جائزة خاصة فى المعرض.

أضاف إن هناك خمس طلاب، حصلوا على المركز الثانى والثالث فى نفس المعرض، حيث حصلت الطالبة سلمى محمد من مدرسة سمالوط على المركز الثانى فى مجال الهندسة الميكانيكية وحصل الطالب عمرو محمد موسى من مدرسة ابوقرقاص الثانوية بنين على المركز الثالث فى مجال الطاقة والنقل، وحصدت الطالبة مارينا نبيل عياد من مدرسة الثانوية بنات بالمنيا المركز الثالث فى مجال علم الحيوان والنبات ،والطالب نور الدين نبيل فتحى من ملوى الثانوية جائزة خاصة فى مجال الطاقة والنقل.

وأكد المحافظ على ضرورة تشجيع الطلاب للانضمام إلى برامج العلوم والهندسة والتى تنمى القدرات العلمية للطلاب، وتفتح مداركهم على العالم الخارجي. حيث جاءت معظم الأبحاث فى خدمة المجتمع والبيئة، واستغلال الموارد المتاحة أفضل استغلال، موضحا أهمية دعم ورعاية الموهوبين والمبتكرين، والاستمرار فى متابعتهم، وتشجيعهم على مواصلة الابتكار والتطبيق العملى .