وزير الآثار من الوادى الجديد: سنضع المحافظة على خريطة السياحة العالمية

أكد الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، أن محافظة الوادى الجديد بها زخم أثرى، وأنه يسعى بشكل جاد، بالتنسيق مع وزارة السياحة، لوضع الوادى الجديد على الخريطة السياحية العالمية خلال الفترة القادمة.

وأضاف "الدماطى"، خلال استقبال محافظ الوادى الجديد اللواء محمود عشماوى له، اليوم الخميس، أنه سيقوم بزيارة أخرى للمحافظة خلال الشهر المقبل، لافتتاح معبد هيبس بمدينة الخارجة بعد الانتهاء من أعمال الترميم النهائية له.

وبحث الوزير والمحافظ فكرة إنشاء متحف آثار الصحراء الغربية (متحف الصحراء الغربية للاهتمام بآثار الصحراء)، لزيادة الوعى الأثرى واحترام الصحراء والطرق المؤيدة للمناطق الآثرية، ويضم المتحف فى محتوياته آثار ما قبل التاريخ، مرورا بكافة العصور التاريخية التى شهدتها الصحراء الغربية والتى تحتوى على آثار نادرة لا توجد مثيلتها على مستوى العالم، وأن هناك فريقا أثريا سيقوم خلال المرحله القادمة بعمل مسح أثرى للطرق القديمه فى الصحراء، بالإضافة إلى مسح أثرى إلى الطرق الجديده "تنيده/ منفلوط / وبلاط الداخله شرق العوينات"، باعتبار هذه الطرق مهد الحضارات القديمة، وتوجد بها كهوف أثرية لا مثيل لها.