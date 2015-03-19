بالصور.. محافظ الغربية ومدير الأمن يقودان حملة لإزالة إشغالات السيد البدوى

قام محافظ الغربية سعيد مصطفى كامل، يرافقه اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية بقيادة حملة مكبرة، لإزالة الإشغالات بمنطقة السيد البدوى وتيسير حركة المرور بالشوارع الرئيسية.



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محافظ الغربية ومدير الأمن يقودان حملة إزالة الإشغالات بالسيد البدوى

وطالب المحافظ، بعد استماعه لشكاوى الأهالى من رئيس حى أول طنطا بضرورة إزالة القمامة الموجودة حول المسجد الأحمدى، حفاظا على المظهر الحضارى.



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مدير الأمن المحافظ يتابعان عملية إزالة الإشغالات



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انتشار قوات فى محيط مسجد السيد البدوى



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المحافظ يطالب بإزالة الإشغالات فى محيط المسجد الأحمدى

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