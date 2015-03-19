عبور 37 سفينة قناة السويس اليوم الخميس بحمولة 1,8 مليون طن

عبرت قناة السويس اليوم الخميس 37 سفينة بحمولة قدرها مليون و832 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين.

وقال طارق حسنين، المتحدث الإعلامى للهيئة، إن قافلة الشمال شهدت عبور 34 سفينة بحمولة قدرها مليون و717 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الصينية CSCL VENUSبحمولة قدرها 157 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى السعودية.

وعبرت 3 سفن من اتجاه الجنوب بحمولة قدرها 115 ألف طن وإن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة الغاز الإيرانية RAMTIN بحمولة قدرها 83 ألف طن قادمة من إيران ومتجهة إلى مصر.