"تعليم الشرقية" يحقق فى واقعة إصابة طفل بجرح قطعى داخل حضانة

قرر هشام السنجرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، تشكيل لجنة للتحقيق فى مذكرة مقدمة إليه بشأن اتهام إدارة مدرسة خاصة بالإهمال فى رعاية طفل بالحضانة وإصابتة بجرح قطعى.

كان ولى أمر الطفل قد اتهم "أ و ع" 4 سنوات بمرحلة رياض الأطفال بمدرسة الخاصة الكائنة بمركز الزقازيق إدارة المدرسة، بالإهمال فى رعاية طفله وتعريض حياته للخطر وإصابته بجرح قطعى بالرأس خلال تواجده بالفصل اليوم الخميس إثر سقوط الطفل أثناء لهوه مع الأطفال، فى عدم وجود المشرفة.

ومن جانبه حرر ولى الأمر بذات الواقعة المحضر رقم 20010 جنح مركز شرطة الزقازيق لسنة 2015.