"التضامن الاجتماعى" بالأقصر: حل 9 جمعيات خيرية لانتمائها للإخوان

قال الدسوقى عباس، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، إن المديرية تقوم حاليًا بتصفية 9 جمعيات أهلية تابعة لجماعة الإخوان بعد صدور قرار من وزيرة التضامن الدكتورة غادة والى أمس بحلها بسبب انتماءاتها الإخوانية .

وأكد عباس بدء إجراءات الحل من خلال تعيين "مُصفِى" لكل جمعية بقرار من محافظ الأقصر محمد بدر يتولى أعمال حصر أموال كل جمعية وممتلكاتها على أن تؤول تلك الأموال والممتلكات إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية حسب القرار الوزارى رقم 126 لسنة 2015 والصادر من مكتب الوزيرة بتاريخ 17 مارس الجارى والذى وصل بالفعل إلى المديرية.

وأضاف وكيل الوزارة أن الجمعيات التى صدر قرار بحلها بمحافظة الأقصر 9 جمعيات هى الزهور بمنشأة العمارى شمال الأقصر والفجر الإسلامية بالقرنة ومصعب بن عمير بالضبعية والتنمية وخدمة البيئة بإسنا والنهضة الزراعية بجوايدة إسنا وتنمية المجتمع بقرية الشغب والخيرية الإسلامية بالبعيرات وإشراقة ونصرة المظلوم بإسنا.