"اليوم السابع" ينشر أحدث صور جوية لمشروع قناة السويس الجديدة

ينشر " اليوم السابع " مجموعة من الصور الجوية الملتقطة بمعرفة القوات المسلحة باستخدام مروحيات الهليكوبتر، للمجرى الملاحى لقناة السويس الجديدة، بعد إنجاز نحو 93.5 من أعمال الحفر، وتكريك أكثر من 102 مليون متر بنسبة تصل إلى 41 % من المستهدف حتى الآن .

وتوضح الصور الجوية مدى الإنجاز الذى حققته القوات المسلحة فى المشروع القومى العملاق، بالتعاون مع اكثر من 80 شركة وطنية، وأكثر من 20 ألف مهندس وفنى وعامل بالقطاع المدنى.



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