أخبار عاجلة

السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
فيديو| طائرات «الرافال» الجديدة تحلق في سماء القاهرة -
وزير التعليم العالي من سلوفينيا: نواجه تحديًا يتمثل في زيادة عدد الطلاب -
فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال» -
رئيس «موازنة البرلمان»: نسير على الطريق الصحيح.. ونسعى لتقليل السلبيات -
رئيس «موازنة البرلمان»: حجم الدين مخيف.. وصندوق النقد لم يضع برنامج الإصلاح -
«المحامين»: هذه حقيقة رفض علاج العضوة المصابة بالسرطان -
فيديو| مراسم استقبال رسمية للسيسي في «البنتاجون» -
حسين عيسى: 340 مليار جنيه للدعم في الموازنة الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الشرطة التونسية تعتقل 9 مشتبهين بهم فى الهجوم على متحف باردو

Google+ Print
الشرطة التونسية تعتقل 9 مشتبهين بهم فى الهجوم على متحف باردو الشرطة التونسية تعتقل 9 مشتبهين بهم فى الهجوم على متحف باردو
أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، اعتقال تسعة أشخاص يشتبه بعلاقتهم بالمسلحين الاثنين المسئولين عن الهجوم الذى استهدف متحف باردو فى العاصمة التونسية، أمس الأربعاء، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وجاء فى بيان للرئاسة أن "قدّم السيد رئيس جملة من المعطيات تتعلق بالعملية الإرهابية والتى تمت السيطرة عليها فى ساعتين، كما ذكر أن قوات الأمن تمكنت من إيقاف أربعة عناصر على علاقة مباشرة بالعملية وإيقاف خمسة آخرين يشتبه فى علاقتهم بهذه الخلية". ولم يوضح البيان دور أو هوية المشتبه بهم.


>قوى التطرف تضرب تونس وتسقط 22 قتيلاً وأكثر من 50جريحًا.. رئيس وزراء تونس: 5 إرهابيين متورطين بحادث الهجوم على متحف "باردو".. والرئيس السيسى يعزى نظيره التونسى ويطالب بتكاتف الجهود لدحر الإرهاب
>

واشنطن بوست: هجوم تونس يهدد بتعكير صفو الاستقرار الهش فى البلاد
>

وزير الداخلية التونسى: جريمة متحف باردو لن تثنينا عن مقاومة الإرهاب
>

لندن: تواجد بريطانيين اثنين فى الهجوم على متحف "باردو" بتونس
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية