الشرطة التونسية تعتقل 9 مشتبهين بهم فى الهجوم على متحف باردو

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، اعتقال تسعة أشخاص يشتبه بعلاقتهم بالمسلحين الاثنين المسئولين عن الهجوم الذى استهدف متحف باردو فى العاصمة التونسية، أمس الأربعاء، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وجاء فى بيان للرئاسة أن "قدّم السيد رئيس الحكومة جملة من المعطيات تتعلق بالعملية الإرهابية والتى تمت السيطرة عليها فى ساعتين، كما ذكر أن قوات الأمن تمكنت من إيقاف أربعة عناصر على علاقة مباشرة بالعملية وإيقاف خمسة آخرين يشتبه فى علاقتهم بهذه الخلية". ولم يوضح البيان دور أو هوية المشتبه بهم.

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